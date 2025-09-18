Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltına Alındı

MUĞLA'nın Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltı sayısı 3'e çıktı. Örnek ve Melikcan Y.'nin ardından, firari müteahhit Metin Y. de İstanbul'da yakalandı.

Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün sabah operasyon düzenledi. Özgür Örnek, evinde gözaltına alındı. Köyceğiz Belediyesi'nde ve şüphelinin evinde arama yapan ekipler, çok sayıda evrak ile dijital materyallere el koydu.

Soruşturmada kapsamında, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında, belediye personelinin ihbarını işleme almadığı, personelin yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialara ilişkin gerekli incelemeleri başlatmaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ayrıca, müteahhit Metin Y. ve oğlu Melikcan Y. hakkında da gözaltı kararı verildi. Melikcan Y., Köyceğiz'de, firari Metin Y., ise İstanbul'da yakalanıp gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 3'e çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.