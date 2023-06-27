Köy yolunun bozuk olması nedeniyle mahsulünü evine getiremeyen çiftçi yardım istedi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Tarlası ile köyü arasındaki yolun bozuk olması nedeniyle mahsulünü evine getiremediğinden yakınan Kadirlili çiftçi Muammer Küçükkılınç, "Hiçbir traktör bulup götüremiyorum, mahsulüm dağda kaldı. Mahsulüm ıslanırsa bir yıllık benim kazancım heba olacak ve iaşem en sonunda kullanılmaz hale gelecek yenmez olacak, biz ne yiyeceğiz? Biz zaten fakir fukarayız" diyerek yardım istedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoğluk köyünde çiftçilik yapan Muammer Küçükkılınç, tarlasına giden yolun bozuk olması nedeniyle araç bulamadığından ve ürününü tarladan getiremediğinden yakındı. Birkaç kez başvuru yapmasına rağmen yolun hala yapılmadığını söyleyen Küçükkılınç, yetkililerden yardım istedi.

"MAHSULÜM DAĞDA KALDI"

Muammer Küçükkılınç şunları söyledi:

"Ben 50 yaşındayım, bu tarlayı yaklaşık 30-35 yıldan beri ben eker biçerim, iaşemiz olan buğdayı kazanırız. Şimdi bu yıl için konuşuyorum mahsulü torbaladım torbada, sebebi nedir derseniz, yolumun bozuk olduğundan dolayı traktör bulamadım ve götüremedim. Kendime ait aracım var pikaptır, pikap da yol çok bozuk olduğundan dolayı inip çıkmıyor. Hiçbir traktör bulup götüremiyorum mahsulüm dağda kaldı. Şu an hava yağışlı yağmurlu bugün ya da yarın yağışlı 2 gün yağmur gösteriyor meteoroloji. Mahsulüm ıslanırsa bir yıllık benim kazancım heba olacak ve iaşem en sonunda kullanılmaz hale gelecek yenmez olacak, biz ne yiyeceğiz? Biz zaten fakir fukarayız.

"4 DEFA BİLDİRDİM"

Devlete 4 defa bildirdim, 2019, 2021, 2023'te üçü CİMER kanalıyla, bir de kaymakamlık kanalıyla bildirdim. Yol sorunum olduğunu devlete bildirdiğim halde devlet yetkilileri geldi, yol sorunumu ölçtüler, biçtiler, tarttılar, çözdüler yapılmasına karar verdiler ama yapılmadı. Ben çok mağdurum, çok perişanım. Sizlerden ricam benim yolumun yapılması. Mahalle yolu, bir mahalleyi bir mahalleye bağlıyor. Yoğunoluk Mahallesi'ni Günece Mahallesi'ne bağlayan mahalle yolu. Öyle şahsi bir yol değil, bir korsan yol değil, çıkmaz bir yol değil, çıkan yol, sonu olan bir yol. Sizlerden ricam tekrar diyorum benim yolumu yapmanızı arz ediyorum, talep ediyorum, rica ediyorum. Yolda yaya bile gidilmez değil araç gitsin."