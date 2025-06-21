Köy Yoluna İnerek Kameralara Yansıdı: Boz Ayı
Ardahan'ın Posof ilçesinde, köy yoluna inen boz ayı bir otomobil tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sıcaktan bunalan ayı, yoldan çıkarak ormanlık alana girdi.
Köy yoluna inen boz ayı böyle görüntülendi
ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde köy yoluna inen boz ayı böyle görüntülendi.
Posof İlçesi Kumlukoz köyünde seyir halindeki bir otomobilin önüne boz ayı çıktı. Otomobil sürücüsü köy yolunun ortasında duran ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Sıcaktan bunaldığı gözlenen boz ayı bir süre sonra yoldan çıkarak ormanlık alan girdi ve gözden kayboldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel