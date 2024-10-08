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Köy Yolu Beton Direkle Kapandı: Mağduriyet İddiası

Köy Yolu Beton Direkle Kapandı: Mağduriyet İddiası
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Niğde'nin Güllüce köyünde Ümit Demirkol, arazisinden geçtiğini iddia ettiği köy yolunu beton direk dikerek kapattı. 5 dönüm kaybı yaşadığını belirten Demirkol, mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Köy muhtarı ve sakinleri ise yolun kapatılmasının ciddi sorunlar yarattığını ifade etti.

NİĞDE merkeze bağlı Güllüce köyünde Ümit Demirkol kendine ait araziden geçtiğini iddia ettiği köy yolunu beton direk dikerek kapattı. Demirkol, arazisinden 5 dönüm kayıp yaşadığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Merkeze bağlı Güllüce köyünde Ümit Demirkol, 21 dönümlük arazisinin 5 dönümlük kısmının köy yoluna gittiğini iddia etti, yola beton direk dikti. Yolun tapulu arazisinden geçtiğini ileri süren Demirkol, araç geçişini engelledi. Yıllardır süren mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerle defalarca görüştüğünü ancak çözüm üretilmediğini ileri süren Ümit Demirkol, son çare olarak yolu kapattığını söyledi. Bu yolun köye ulaşım sağlanan tek yol olmadığını da belirten Demirkol, "Amacım kimseyi mağdur etmek değil. Ancak yol nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük kaybım söz konusu. Anlaşmak istenirse çözüm için çaba gösteririm ancak mağduriyetim giderilmeli" dedi.

Güllüce köyü muhtarı Salim Güneş ise köy yolunun kapatılmasının kendileri için ciddi bir sorun olduğunu ve derhal çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Niğde'ye bu yoldan ulaşım sağladıklarını belirten köy sakinleri de mağdur olduklarını anlattı.

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Niğde

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