Köy Okulunun Aferinleri Akıl ve Zeka Oyunlarında Zirveye Çıktı

Sınıfın afacanları derece yaptı, köy okulunun gururu oldu

ADANA - Adana'da bir köy okulundan eğitim gören ilk zamanlar derslerde başarılı olamayan 8. sınıf öğrencisi 3 arkadaş, öğretmenlerinin desteğiyle yönlendirildikleri akıl ve zeka oyunlarında il, ilçe ve Türkiye'de derece yaptı. Derse ilgisizliklerinden yola çıkılarak keşfeden çocukların, oyunlar sayesinde okuldaki başarılılarının da arttığı ifade edildi.

Kozan ilçesine bağlı Kızıllar Mahallesindeki köy okulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencileri Muhammed Ali Özdemir, Selim Aydoğmuş ve İbrahim Yüce'nin derslerde çok başarılı olmaması ve hareketli olmaları öğretmenlerinin dikkatini çekti. Çocukların başarılı olmasını isteyen öğretmenler, onları 'Akıl Zeka' oyunlarına yönlendirdi. Öğrenciler, önce okulda, sonra ilçede ardından il de başarılı oldu. İl ve ilçede 'Abluka' oyununda birinci olan Muhammed Ali son olarak Türkiye 3'üncülünü kazandı, büyük bir başarıya imza attı. Selim ise Mangala'da İl 3'üncüsü, İbrahim ise ilçe 3'üncüsü olarak hem ailelerinin hem de okulun gururu oldu.

Akıl ve Zeka oyunlarında derece alan öğrenciler duygularını anlattı

Türkiye 3.lüğü ile ilçeye dönen 8. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Özdemir beden eğitimi öğretmeni ile hayatının değiştiğini söyledi. Özdemir," LGS'ye hazırlanıyorum. Beden eğitimi öğretmenin Durmuş Ali İlbeyli hocam ve idaremiz sayesinde başladım. Öğretmenim beni çalıştırdı. Önce ilçe birincisi oldum ardından il birincisi oldum. Türkiye geneli Kars'ta düzenlenen akıl zeka oyunlarına katıldım. Türkiye 3.sü oldum. Ben bu oyunu çok sevdim ve başarılı oldum. Sınıfta arkadaşlarımı yenince hocam beni seçti. Derslerle aram pek iyi değil orta seviye diyelim. Ama zeka oyunlarını derslerden daha çok seviyorum. İlerde sanayide yedek parça mekanik üzerine bir dükkan açmak istiyorum" dedi.

Öğrencilerden İbrahim Yüce ise "Ben eğitimi öğretmenim Durmuş Ali İldeniz öğretmenim yönlendirdi. Ben Reverse oyununu tercih ettim. Öğretmenim bizi dersi çok kaynattığımız biraz yaramaz olduğumuz için seçti. Diğer arkadaşlarım daha azimli ama biz derslerde pek değiliz. Derste derece yapamadık ama bu oyunlarda yaptık. Herkes sevdiği alana yönelince başarılı olabiliyor bence" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Selim Aydoğmuş ise" Bizler için güzel bir başarı oldu. Geçen yıl 3. olmuştuk busene ileriye yöneldim" şeklinde konuştu.

Öğretmen ve öğrencilerin iş birliği başarı getirdi

Öğretmen, öğrenci, veli işbirliği ile çocukların akademik ve sosyal başarılarını arttırmak için çalışmaların sonuç verdiğini kaydeden Okul Müdürü Vahap Devran," Öğretmenlerimizle bir araya gelip toplantı yaptık ve akıl zeka oyunlarına öğrencilerimizi yönlendirdik. Beden eğitimi öğretmenimiz Durmuş Ali İldeniz diğer öğretmenlerimiz il ilçe derecesi aldılar. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. Akademik anlamda çok başarılı öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz çok güzel başarıya ulaşıp bizleri gururlandırdılar"ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali'nin annesi Serpil Özdemir," Oğlumun başarısı bizi çok mutlu etti. Derslerde başarı yüksek değil ama akıl zeka oyunlarında büyük bir başarı gösterdi. Bu oyunla birlikte derslere olan ilgisi de arttı. Çok mutluyuz" diyerek katkısı olan herkese teşekkür etti.