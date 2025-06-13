Köy Okulunda Sanat Dolu Bir Gün

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Köy Okulunda Sanat Dolu Bir Gün
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Ekincik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, dünyaca ünlü ressamların eserlerini kendi fırça darbeleriyle yeniden hayat buldu. Ayrıca, müzik öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen konserle unutulmaz anlar yaşandı. Öğrenciler, sanat ve müzikle dolu bir gün geçirerek yeteneklerini sergiledi.

Köy okulunda sanat rüzgarı esti: Öğrenciler, sanatla dolu unutulmaz bir gün yaşadı

AĞRI - Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Ekincik İlkokulu'nda öğrenciler, sanatla dolu unutulmaz bir gün yaşadı. Okulda hem görsel sanatlar hem de müzik alanında özel bir etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, dünyaca ünlü ressamların tablolarını kendi fırça darbeleriyle resmederken, müzik öğretmenlerinin oluşturduğu ekip de köy okuluna özel bir konser gerçekleştirdi.

Sanatla iç içe geçen bu özel gün, öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymalarına ve sanatla duygularını ifade etmelerine fırsat sundu. Etkinlikte öğrenciler sadece resim yapmadı; aynı zamanda çeşitli enstrümanları tanıma ve profesyonel müzik öğretmenlerinden eser dinleme şansı da buldu.

Etkinliğe öncülük eden okul müdürü Merve Işıl Koçer, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bugün dünya ressamlarının unutulmaz eserlerini öğrencilerimizin fırçalarından yeniden hayata geçirdik. Biz insanlar bazen duygularımızı, düşüncelerimizi, sevincimizi dile getirmekle zorlanıyoruz. Bu konuda sanatçılar bizden ayrılıyorlar. Onlar yaşadıkları dahili sıkıntıları, sevinçlerini, hüzünlerini fırça darbeleriyle, boyalarıyla eserlerine döküyorlar. ve biz de bu noktada öğrencilerimize bu resimleri daha da anlamlı kılmayı, ressamların kendilerini, yaşadıklarını tanıtmayı diledik. Bu sebeple okulumuzda dünya ressamlarından oluşan ve onların tablolarını yeniden öğrencilerimizin elinden hayata geçirdiğimiz bir sergi gerçekleştirdik. Sergimizde müzik ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bu özel günümüzde yalnız bırakmadılar. Öğrencilerimizle çok keyifli anlar geçirdik. Bu süreçte bize destek olan tüm ekibe çok teşekkür ediyorum."

Etkinlikte yer alan bir diğer önemli isim ise müzik öğretmeni Ayşe Aslanboğa Yıldırım'dı. Yıldırım, köy okullarında müzik eğitiminin eksikliğine dikkat çekerek projelerinin önemini şu sözlerle vurguladı:

"Meslektaşlarımızla yaptığımız, 'Hem Müziğimizi Tanıyalım, Hem Enstrümanımızı Tanıyalım' projesinin ilk adımını bugün Ekincik İlkokulu'nda gerçekleştirdik. Müfredat gereği öğrencilerimiz köy okullarında müzik derslerini göremiyorlar ve enstrümanları tanıyamıyorlar. Vuslat Evi olarak bir araya gelip hem öğrencilerimizle hem de arkadaşlarımızla köy okulları gezip müziğimizi, enstrümanımızı, koro konseri yapmaya çalışıyoruz. Bizler için çok güzel bir deneyim oldu. Öğrencilerimiz için yeni bir keşif oldu. Umarım bunun devamında fazlasıyla gelir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel
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