Amasya'da Öğrenciler Filistin İçin Yürüdü

Güncelleme:
AMASYA'da köy okulunda öğrenim gören öğrenciler, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

AMASYA'da köy okulunda öğrenim gören öğrenciler, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, "Özgür Filistin, Katil İsrailö ve "Çocuklar ölmesin sloganları attı.

Merkeze bağlı Kayabaşı Köyü Şehit Veysel Aslan İlk-Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinden başlayarak köy meydanına kadar yürüdü. Yaklaşık 150 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde düzenlenen yürüyüşte Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çekti. Etkinlik kapsamında öğrenciler ellerinde dövizler taşıyarak barış çağrısında bulundu. Okul Müdürü Melik Dişli, yürüyüşün "Filistin Farkındalık Etkinlikleriö kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Bugün okulumuzda 150 öğrencimizle birlikte Filistin'e destek yürüyüşü yaptık. Çocuklarımız üzerinde bir farkındalık oluşsun, bu zulüm sona ersin istedik. Filistin'in her zaman yanında ve destekçisiyiz. Onların acısı bizim de acımız. Çocuklarımız bu bilinçle yetişiyorlar. Katil İsrail'i kınıyoruz dedi.

"SAVAŞ OLMASIN, ÇOCUKLAR ÖLMESİN

Öğrencilerden Nisanur Çaylıoğlu (9) ise, "Ben Filistin'deki çocukların bombalanmamasını, bizim gibi okula gidip eğitim almasını istiyorum. İsrail'in bebekleri öldürmesine, çocuklara kötü şeyler yapılmasına karşıyım. Her zaman barış olmasını istiyorumö diye konuştu.

Ali Çetin de (8), "Biz bugün Filistin'deki çocuklar için yürüyüş yaptık. Oradaki çocuklar da bizim gibi özgür yaşamalı. Çocuklar ve aileleri her gün katlediliyor. Savaş olmasın, çocuklar ölmesin, herkes huzurla yaşasın ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
