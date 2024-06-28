Köy Okullarından Milli Takıma Yükselen Sporcular Avrupa'da Türkiye'yi Temsil Edecek

İl ve ilçelerin yanı sıra köy okullarında tanıştıkları softbolda kendilerini geliştiren sporcular, 15 Yaş Altı Softbol Kız Milli Takımı'nda Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye hazırlanıyor.

Çekya'nın başkenti Prag'da 1-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan milli takım, çalışmalarını 17 sporcu ile sürdürüyor.

Softbol ile genellikle okullarında tanışan sporcular, ay yıldızlı forma ile Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilerek milli takıma kadar yükselen sporcuların arasında köy ve ilçelerdeki okullarda softbol ile tanışarak milli takıma kadar yükselenler de bulunuyor.

Türkiye Ragbi Federasyonu Softbol Branşı Teknik Kurul Başkanı Fatih Atik, AA muhabirine, verimli bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

Kampa gelen sporcuların uzun bir yolculuktan geçtiğini belirten Atik, "Okul sporları, akabinde U15 Türkiye Şampiyonası'nda sporcularımız performans sergiledi. Dünya federasyonunun kullanmış olduğu ve Türkiye'de ilk defa kullandığımız bir sistem getirmiştik. Bu istatistik programının verileri, milli takım antrenörlerimizin gözlemleri ve değerlendirmeleri sonucunda kampa sporcularımız davet edildi." dedi.

Softbol branşının gelişiminde emeği geçen herkese teşekkür eden Atik, şöyle devam etti:

"Ayrıca emektarları var bu işin. Beden eğitim öğretmeni arkadaşlarımız ve antrenörlerimiz var. Burada köy okullarından, ilçelerden, yani büyük şehirlerin dışında bu atmosferi yaşamasını sağladığımız sporcularımız var. Bunlar da antrenörlerimiz ve beden eğitimi öğretmenlerimiz sayesinde oldu. Mesela Balıkesir İlyaslar Ortaokulu'ndan gelen sporcularımız var, Samsun Çarşamba'dan gelen sporcularımız var, İznik ilçesinden gelen sporcularımız var."

Sporcuların köylerden, ilçelerden milli takıma kadar gelmesinde özverili bir çalışma bulunduğunun altını çizen Atik, hem bakanlık hem de federasyon hem antrenör, beden eğitimi öğretmenleri ve velilerin en büyük paydaşları olduğunu kaydetti.

Sporcular da memnun

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Altınlar Mahallesi'nden milli takıma katılan 13 yaşındaki Nehir Saban ise okullarının depreme dayanıksız olması nedeniyle gittiği başka bir okulda softbol ile tanıştığını söyledi.

Okulun beden öğretmeninin softbolu öğrencilerine öğrettiğini anlatan Saban, "Ben de softbolu öğrendim, oynamaktan keyif alıyorum. Yaklaşık 7 aydır çalışmalarımı sürdürüyorum. Bugüne kadar çok sıkı çalışma gerçekleştirdik. Buralara nasıl geldiğini ben de anlamadım ama güzel bir noktaya geldiğim için gururluyum." dedi.

Milli takım forması giymenin kendisine büyük gurur yaşattığını vurgulayan Saban, "İnsan kendisine güvendikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben de kendime güvendim ve buralara kadar geldim. Yurt dışında formamızı giymek benim için çok büyük bir gurur olacak." ifadesini kullandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı kırsal Kocatepe Mahallesi'nden gelen Azra Nuriye Osanmaz da köylerinde yaklaşık bin kişinin yaşadığını söyledi.

Okulda softbolu önce erkeklerin oynadığını, daha sonra öğretmenlerine söyleyerek kendilerinin de oynamaya başladıklarını aktaran Osanmaz, "Beden eğitimi öğretmenimiz Ahmet hocayla her gün antrenman yaptık. Okul müdürümüz Hakkı hocamız getirdi aslında okulumuza softbolu. Onun sayesinde başladık, şampiyonalara katıldık, daha sonra buralara geldim. Prag'da derece elde ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinden milli takıma katılan Yağmur Bozdağ ve Hiranur Sır da milli takımda olmaktan büyük gurur duyduklarını, Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.