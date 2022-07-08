Köy okullarında göreve başlayan 650 kadın öğretmene mesleki eğitim verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köy okullarında göreve başlayan 650 kadın öğretmene mesleki eğitim verildi

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Köy okullarında göreve başlayan 650 kadın öğretmene mesleki eğitim verildi

Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesi kapsamında köy okullarında göreve başlayan 650 kadın öğretmene mesleki eğitim verildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesi kapsamında köy okullarında göreve başlayan 650 kadın öğretmene mesleki eğitim verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Türk Eğitim Derneği ve Zurich Sigorta iş birliğinde mesleğinin ilk yıllarında kırsal bölgelerde görev yapan kadın öğretmenlerin desteklenmesi amacıyla başlatılan "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesinden 650 kadın öğretmenin yararlandığı belirtildi.

"2024'ün sonuna kadar 1500 köy öğretmenine ulaşılması hedefleniyor"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, projenin amacının öğretmenlerin yaşadıkları çevresel, fiziksel ve mesleki sorunların en aza indirilmesi, bilgilerinin artırılması ve motivasyonlarının yükseltmesi olduğunu ifade etti.

Projeyle mesleğinin ilk yıllarında kırsal bölgelere atanan kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi yoluyla çalışma hayatına daha iyi bir başlangıç yapmalarının sağlanması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesini amaçladıklarını aktaran Özer, bu sayede öğretmenlerin hem proje boyunca görev yaptıkları okuldaki öğrencilerine hem de meslek hayatı boyunca eğitecekleri öğrencilere etkilerinin olumlu yönde gelişiminin sağlanacağını ifade etti.

Projeyle öğretmenlerin yöresel ve sosyal uyumunun sağlanması ve sosyal girişimcilik modelleri oluşturulmasının hedeflendiğini açıklayan Bakan Özer, şunları kaydetti:

"İlk etapta 50 öğretmen projeye dahil edildi. İlerleyen süreçte 100, 200 ve 300 öğretmenin dahil edilmesiyle toplam 650 öğretmene ulaşıldı. Projeye dahil edilen öğretmenlere farklı zamanlarda 'mesleki gelişim', 'kişisel gelişim' ve 'sosyal girişimcilik' başlıkları altında eğitimler verildi. 2024'ün sonuna kadar projeyle 1500 köy öğretmenine ulaşılması hedefleniyor."

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

milli eğitim bakanlığı Sigorta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title