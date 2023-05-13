Köy okulları meslek liseleri sayesinde yenileniyor Kızıltepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı teşvikleri ve kendi imkanları ile Mardin ve çevre illerde okulların ihtiyaçları için öğretmen ve öğrencileri ile birlikte büyük başarılara imza atıyor.

Köy okulları meslek liseleri sayesinde yenileniyor

MARDİN - Kızıltepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı teşvikleri ve kendi imkanları ile Mardin ve çevre illerde okulların ihtiyaçları için öğretmen ve öğrencileri ile birlikte büyük başarılara imza atıyor. Meslek lisesinde köy okullarının tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Mardin'in Hurs köyünde çalışmalarına devam eden Okul Müdürü Bülent Yıldız, öğrencileriyle köy okullarının ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Yıldız, "Okulun bünyesinde Anadolu lisesi programı, mesleki açık öğretim lisesi ve mesleki eğitim merkezi programları çerçevesinde 2 bin 508 öğrencimiz eğitim ve öğrenim faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Okulumuzda döner sermaye işletmesi faaliyette olup okulumuzun öğrenci ve öğretmenlerinin katkıları ile ilimiz ve il dışı olmak üzere özellikle ilimizin tüm kamu kurumlarımızın donatımsal ihtiyaçlarını karşılamaktayız" dedi.

"Meslek liselerinde hayat var"

Yıldız, köy okullarının ihtiyaçlarının meslek liselerinden karşılandığını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İlçe milli eğitim müdürlükleriyle başlattıkları çalışma ile köy okullarının tüm bakım ve onarım ihtiyaçlarını öğrenci ve öğretmenlerle yaptıklarını dile getiren Yıldız, "Gerek elektrik bakım onarımları, inşaat bakım onarımları, su tesisatları ve benzeri ihtiyaçları kendi imkanlarımız ve milli eğitim müdürlüğümüzün tahsis ettiği imkanlar ile günlük 2 araçla 7 veya 8 tane okulumuzu ziyaret ederek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Deprem bölgesine 4 günde 500 tane soba üretildi

Meslek liselerinde köy okullarının ihtiyaçlarının yanı sıra deprem bölgelerine de destek verildiğini belirten Yıldız, "Deprem felaketinde 4 günde yaklaşık 500 tane soba üretimi yapıp 3 tır ile bölgeye sevk ettik. Okullarımızın donatımsal ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Sıra, masa, okul yöneticilik takımları ve elektrik kompozisyon panoları tesisat bakım ve akıllı tahtaların onarımları okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek alt yapıya sahip olmaktadır. Ayrıca bakanlığımızın ders yapım merkezinden almış olduğumuz ihale ile diğer illerimiz için de sıra masa ve diğer okul malzemeleri karşılanmaktadır. Şu an da bakanlığımızın bize tahsis etmiş olduğu ödenek ile valiliğimize yapmış olduğumuz sıra ve masaları çok kısa bir süre içinde valiliğimize sevk edeceğiz" şeklinde konuştu.