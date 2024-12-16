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Köy Muhtarlarına İçme Suyu Eğitimi

Köy Muhtarlarına İçme Suyu Eğitimi
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Gümüşhacıköy Kaymakamlığı, köy muhtarlarına içme suyu klor cihazlarının kullanımı ve temiz suyun önemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Eğitimde, cihazların doğru kullanımı ve sağlık üzerindeki etkileri üzerine bilgi verildi.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, köy muhtarlarına yönelik içme suyu klor cihazlarının kullanımı ve temiz içme suyunun önemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Eğitimde, klor cihazlarının çalışma prensipleri, doğru kullanım yöntemleri ve düzenli bakımının önemi gibi konulara değinildi. Muhtarlara, cihazların doğru kullanımıyla köylerindeki içme suyu kalitesini artırabilecekleri ve bu sayede halk sağlığını koruyabilecekleri anlatıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü İbrahim Kaya, yaptığı açıklamada, temiz içme suyunun sağlık açısından önemine vurgu yaparak, "Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz suya erişimini sağlamak öncelikli hedefimiz. Bu doğrultuda köy muhtarlarımıza verdiğimiz klor cihazı eğitimiyle, içme sularının mikrobiyolojik olarak güvenli hale getirilmesi konusunda önemli bir adım atmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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