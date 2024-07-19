Köy Muhtarını Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde eski köy muhtarını av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan köyün yeni muhtarı tutuklandı.

İlçeye bağlı Abaş köyünde 17 Temmuz'da eski köy muhtarı Fehmi Tarım'ın (47) av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan köyün yeni muhtarı Bahattin G'nin (51) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Bahattin G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Fehmi Tarım ile Bahattin G. arasında daha önceden biçerdöver meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Abaş köyünde 17 Temmuz'da karın bölgesinden tabancayla vurulan köyün eski muhtarı Fehmi Tarım, yaralı halde kendi kullandığı araçla Çavdarhisar ilçesine gelmişti. Yolda ambulansa alınan Tarım, kaldırıldığı Çavdarhisar Devlet Hastanesinde, kendisini vuran kişinin yeni muhtar Bahattin G, olduğunu söyledikten sonra hayatını kaybetmişti. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçtığı öne sürülen Bahattin G'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.