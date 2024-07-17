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Köy Muhtarı, Eski Muhtarı Tartışma Sonucu Öldürdü

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KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde Abaş köyü muhtarı Bahattin G., eski muhtar Fethi Tarım'ı aralarında çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürdü. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde Abaş köyü muhtarı Bahattin G. (46), eski muhtar Fethi Tarım'ı (52) aralarında çıkan tartışmada tüfekle vurup öldürdü. Cinayet şüphelisi Bahattin G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Abaş köyü muhtarı Bahattin G., köydeki tarlaların hasat edilmesi için biçerdöveri olan bir kişiyle anlaştı. Bu kişiyi kabul etmeyen eski muhtar Fethi Tarım ise başka bir kişiyle anlaştığını söyledi. İkili arasında yaşanan biçerdöver tartışmasında Bahattin G., tüfekle ateş ederek Fethi Tarım'ı vurdu. Tarım, olay yerinde hayatını kaybederken, Bahattin G. ihbar üzerine gelen jandarma ekiplerim tarafından gözaltına alındı.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Bahattin G., işlemleri için Emet Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Öldürülen Fethi Tarım'ın cenazesi ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emet Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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