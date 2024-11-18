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Köy Kanunu ve Kentsel Dönüşüm İçin Yeni Düzenlemeler TBMM'ye Sunuldu

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin 26 maddelik kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklif, kentsel dönüşüm, yapılaşma sorunları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesini kapsıyor.

(TBMM) - Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Köy Kanunu kapsamında evini yapamayan ya da taksitlerini ödeyemeyenlere ek süre verilmesi, alternatif enerji kaynaklarının teşvik edilmesi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın tahsis ettiği arsaların KDV dışına alınması ve imar hakkının aktarılması gibi düzenlemeleri de içeren Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirterek, "Kentsel dönüşüm konusunda ciddi bir desteği ortaya koymayı öneriyoruz" dedi.

Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TBMM'ye sundukları 26 maddelik torba kanun teklifine ilişkin bilgi verdi.

Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nde 6 Şubat depremi sonrası ortaya çıkan yapılaşmaya ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer aldığını söyleyen Güler, şunları kaydetti:

"Kanun teklifimizde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik olarak, güneş enerjisi santralleri ve rüzgar enerjisi santralleri teşvik edilmekte ve yeni düzenlemeler içerisinde bunların Bakanlık bünyesinde özel denetimi ve kontrolü sağlanmaktadır.

Teklifimizde Köy Kanunu kapsamında çeşitli nedenlerle binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyen hak sahiplerine ek süre verilmesine dair öneride bulunuyoruz. Diğer yandan Gecekondu Kanunu kapsamında yapılacak işlemlerde ilgililerin tesis edilen işlemin içeriğinden haberdar edilmesi konusunda da yeni bir düzenlemeyi öneriyoruz.

"İmar aktarımı ile sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefledik"

Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması yönünde de düzenleme yapılarak, kentsel dönüşüm konusunda ciddi bir desteği ortaya koymayı öneriyoruz.

Vatandaşlarımızın mülkiyet hakkının gerektiğinde başka parsellere taşınabilmesi için imar hakkının aktarımı tanımı ve imar hakkının uygulamasına ilişkin hükümler kanuna eklenmektedir. Özellikle büyükşehirlerimizde 6306 sayılı Kanunumuzdan kaynaklı olarak mevcut planlarda donatı alanı içerisinde kalan parsellerin kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülmesi ve yapı stokunun bu şekliyle beraber azaltılması noktasında bazı engeller olduğunu görüyorduk. Planlar kapsamında da bu imar hakkı aktarımını da getirmek suretiyle büyükşehirlerimizde de kentsel dönüşüm konusunda ortaya çıkan sıkıntıları da bir nebze olsun ortadan kaldırmayı da hedeflemiş olduk."

"Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmiş olduğu bazı maddeler var"

Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmiş olduğu bazı maddelerin de bu kanun teklifiyle düzenlendiğini anlatan Güler, "Özellikle planlarında değer artış payı oranına ilişkin düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Buradaki inşai kısım açısından mülkiyet sahiplerine de bir pay verilmesini öngörmüştü. Bu maddeyi yeniden düzenledik ve önerimize eklemiş olduk" dedi.

Elektronik haberleşme altyapılarına ilişkin de düzenleme öngörüldüğünü belirten Güler, şunları aktardı:

"Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı dikkate alınmak suretiyle kent ve yapı estetiği ile ilgili yeni kriterlere bu kanun teklimizde yer vermiş bulunuyoruz. Diğer yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın görev ve yetkileri kapsamı içerisinde bazı düzenlemelere ihtiyacı vardı. Bunlara da kanun teklifimizde yer vermiş oluyoruz.

Yapı denetim hizmet sözleşmelerinin kurulmaları, yapı denetim firmalarının görevlendirmeleri ve denetime ilişkin olarak ortaya çıkan bazı eksikliklerin giderilmesini bu kanun teklifimizle sağlamış oluyoruz. Özellikle büyükşehirlerimizde, bölgesel mahiyette yapı denetim firmalarının görevlendirilmesi hususuna burada yer vermiş oluyoruz.

Türkiye Çevre Ajansı'nın özellikle çalışma hayatına istihdam edilen personelin özlük hakları noktasında bazı kıstaslar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bu konuda da Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesine uygun olarak çalışma hayatına dair özlük haklarında yeni düzenlemeleri de kanun teklifimizde yer vermiş oluyoruz."

Köy Kanunu ve Kentsel Dönüşüm İçin Yeni Düzenlemeler TBMM'ye Sunuldu
Kaynak: ANKA / Güncel
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