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Köy Hizmetleri Kamyonu Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Köy Hizmetleri Kamyonu Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Köy Hizmetleri'ne ait kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Köy Hizmetleri'ne ait kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyü ile geçmiş altı taş ocakları yolu arasında İskender K. idaresindeki 67 AE 968 plakalı Köy Hizmetlerine ait kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yan yattı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına yan yatan kamyonun sürücüsü İskender K. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak İskender Güncel Haberler

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