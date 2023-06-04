Köy Düğününde Silah Kazası: Emekli Asker Hayatını Kaybetti

Amasya'da bir köy düğününde havaya ateş etmek isteyen S.Ç.'nin silahından çıkan kurşun, emekli asker Mehmet Çelik'e isabet ederek hayatını kaybetmesine neden oldu. S.Ç. gözaltına alındı.