Kovid yoğun bakımlar tek tek kapanıyor; Cerrahpaşa'da tek hasta kaldı

Demirkıran, "Birçok yerde Kovid için ayrılan yoğun bakımların kapatıldığını görüyoruz" derken Türkiye'nin en büyük pandemi merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde ise bu hafta itibarıyla sadece bir Kovid hastası kaldı.

"KOVİD'E AYRILAN YOĞUN BAKIMLAR TEK TEK KAPATILIYOR"

"BU SÜRECE GELİNMESİNDE AŞININ ETKİSİ BÜYÜK"

"YOĞUN BAKIMLARDA TRAVMA VAKALARI YENİDEN ARTTI"