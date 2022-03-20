KOVİD ŞÜPHESİYLE GİTTİ, TÜRKİYE'DE NAKİL SIRASINDA İLK SIRAYA YAZILDI

İstanbul'da yaşayan, lise hazırlık sınıfı öğrencisi 14 yaşındaki Duru Doğan, geçen Kasım ayı başlarında öksürük şikayeti ile doktora başvurdu. Önce Kovid olabileceği düşünüldü, sonra başka hastalıklar araştırıldı ancak gerçek sebep, haftalar sonra ortaya çıktı. Nadir görülen bir kalp kapağı hastalığı vardı ve kalbi küçük bedenine yetmemeye başlamıştı. 22 Kasım'da hastaneye yatırıldı, ilaç tedavileri denendi ama işe yaramadı. Günden güne kötüleşiyordu. Acilen kalp nakli olması gerektiği anlaşılınca, 12 Ocak'ta Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorları ve organ nakli ekibinin müthiş çabalarıyla 10 Şubat'ta ikinci hayatına kavuşan Duru'nun, toplam 3 ay içinde hayatı tamamen değişti. Ama o, kendisi için sevinmekten çok henüz kalp bulunamayan hastalara üzülüyor: "Donör çıktığını öğrenince, yıllarca kalp bekleyen hastaları düşündüm, 'Acaba onların hakkına mı giriyorum' diye üzüldüm. Beni dinleyenler, lütfen organ bağışında bulunun. Çünkü gerçekten çok zor bir süreç." Nakil ameliyatından 18 gün sonra taburcu olabilen Duru, doktor kontrolleri ile normal hayatına dönmeye çalışıyor.

"ACİLİN DE ACİLİ" OLARAK BEKLEME LİSTESİNDE İLK SIRAYA ALINDI

Operasyonu gerçekleştiren Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaan Kırali, Duru'nun kalp nakli için aşılması imkansız görülen pekçok engelin aşılabildiğini, bu açıdan çok şanslı olduğunu söyleyerek, "Birkaç ay önce ciddi bir şikayeti olması üzerine kalp yetmezliği olduğu anlaşılmış. Bizimle irtibata geçildi. Hastamızdaki patoloji çok değişik bir şey, çok sık görülen bir durum değil. Kalbin her iki karıncık bölgesinin yapısal olarak çalışamama durumu. Çift taraflı yapay kalp önerisi olmuş ama Duru'nun bunun için çok küçük olduğu, yapay kalbin bedensel olarak onun için çok ağır bir şey olduğunu düşündük. Ayrıca hastalığının patolojisi 'acilin de acili' olarak bildirilmeye uygundu. Kalp nakli olmak üzere nakil listesine alındı. Çok şanslı bir kızımız, hastalığının başlangıcından sonra neredeyse üçüncü ayında bir kalp çıktı" dedi.

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Doktoru ve ailesi ile genel ve detay görüntüler