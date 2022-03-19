Kovid sonrası "yer sallanıyormuş" hissine dikkat

Akkoyunlu, "Son zamanlarda hastalarda bu yakınmalara çok sık rastlıyoruz. Kovid'in nörolojik tutulumuna işaret ediyor olabilir bu belirtiler. Bu hastaların nöroloji kontrolüne de gitmesinde fayda var. Kovid, hafif de geçirilse, bu tip uzamış etkileri nedeniyle hayatı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bizler, hastalanarak değil aşılanarak bağışıklık kazanılmasını öneriyoruz" dedi.

"BU NEDENLE HASTALANARAK DEĞİL AŞIYLA BAĞIŞIK OLUN"

"İLK DALGALARDA PEK GÜNDEME GELMEDİ, ÇÜNKÜ TABLO DAHA AĞIRDI"