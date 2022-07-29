Kovid-19 vaka artışına karşı aşı çağrısı - Haberler

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Kovid-19 vaka artışına karşı aşı çağrısı

Kovid-19 vaka artışına karşı aşı çağrısı

Edirne Tabip Odası, Kovid-19 vaka artışlarına karşı vatandaşların eksik ve hatırlatma dozu aşılarını yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

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Edirne Tabip Odası, Kovid-19 vaka artışlarına karşı vatandaşların eksik ve hatırlatma dozu aşılarını yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, vaka sayılarının arttığı belirtildi.

Salgın nedeniyle hastane ve yoğun bakım yatışında artış olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 salgınının önlenmesinde etkili olduğu kanıtlanmış olan maske, mesafe, havalandırma ve hijyen önlemlerine son derece dikkat edilmelidir. Toplum hareketliliğinin hızla arttığı, korunma önlemlerinin ise hızla azaldığı bu günlerde kalabalık ortak alanlar ile toplu taşımalarda maske kullanımı zorunlu olmalıdır.

Bugüne kadar dünya genelinde 12 milyar dozdan fazla uygulanan Kovid-19 aşılarının güvenli oldukları pek çok bilimsel çalışma ve gözlemle ortaya konmuştur. Ayrıca yeni varyantlara rağmen aşıların ağır hastalık ve ölüm riskini önlemedeki başarısı devam etmektedir. Bu nedenle aşısız ve eksik aşılı olanlar ile sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlanması, hatırlatma dozlarının yapılması ve risk durumlarına göre gerekli durumlarda hatırlatma dozlarının tekrarlanması sağlanmalıdır."

AA / Cihan Demirci - Güncel

Edirne Güncel Haberler

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