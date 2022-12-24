Kovid-19'un Yeniden Yükselişi Çin'in İkinci El Otomobil Piyasasındaki Canlılığı Azalttı

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Otomobil Satıcıları Derneği'nden alınan verilere göre, Çin'in ikinci el otomobil piyasasında, Kovid-19'un yeniden yükselişi ve olumsuz hava koşulları gibi birçok faktör nedeniyle Kasım ayında hareketlilik azaldı.

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Otomobil Satıcıları Derneği'nden alınan verilere göre, Çin'in ikinci el otomobil piyasasında, Kovid-19'un yeniden yükselişi ve olumsuz hava koşulları gibi birçok faktör nedeniyle Kasım ayında hareketlilik azaldı.

Dernek, geçen ay ülkede yıllık yüzde 17,18 düşüşle 1,27 milyondan fazla ikinci el otomobil ticareti yapıldığını ve toplam işlem değerinin 76,94 milyar yuana (yaklaşık 11,02 milyar ABD doları) yaklaştığını söyledi.

Ocak-Kasım döneminde ise Çin'de ikinci el otomobil işlem hacmi yıllık yüzde 8,49 düşüşle yaklaşık 14,61 milyon adede gerilerken satışlar 975,57 milyar yuanı aştı.

Aralık ayındaki ikinci el otomobil piyasası konusunda iyimser olan dernek, havaların soğuması ve sonbahar hasatlarının sona ermesiyle bu otomobillere yönelik kırsal talebin artmasının beklendiğini belirtiyor.

Dernek, ilçe ve kasaba düzeyindeki tüketimin toparlanmaya devam edeceğini ve gelecekte pazarın ana itici güçlerinden biri haline geleceğini söyledi.