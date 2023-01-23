Kovid-19'un Patlak Vermesinden Bu Yana İlk Çinli Turist Grubu Mısır'a Geldi

Üç yıl önce Kovid-19'un patlak vermesinden bu yana ilk Çinli turist grubu Cuma günü Mısır'a ulaştı.

Üç yıl önce Kovid-19'un patlak vermesinden bu yana ilk Çinli turist grubu Cuma günü Mısır'a ulaştı.

Mısır'ın Turizm ve Eski Eserler Bakan Yardımcısı Ghada Shalaby, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde turistleri karşıladı ve daha fazla Çinli turist grubu görmek istediğini dile getirdi.

EgyptAir Holding Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Zekeriya da Çinli turist grubunun gelişini memnuniyetle karşıladı.

Zekeriya, Mısır ile Çin arasındaki haftalık uçuş sayısının Mart ayından itibaren 13'e çıkarılacağını söyledi.

Çin'in Mısır Büyükelçisi Liao Liqiang, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Çinli turistleri sıcak bir şekilde karşılayan Mısır hükümetine ve halkına teşekkür ederek, iki ülke dostluğunun daim olmasını diledi.

Çin, pandemi öncesi yıllarda Mısır'a en çok turist gönderen dördüncü ülkeydi.

Mısır'a toplam 13,1 milyon turistin geldiği 2019'da ülkenin turizm gelirleri 13,03 milyar ABD doları ile rekor seviyeye ulaşmış, ancak daha sonra pandemi yüzünden sekteye uğramıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)