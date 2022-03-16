Kovid-19'un çocuklarda diyabet riskini artırabileceği tespit edildi

Bilim insanları, Kovid-19'un çocuklarda diyabet riskini artırabileceğini ortaya koydu.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) araştırmacılar, mart 2020 ila haziran 2021 döneminde Kovid-19'un diyabete etkisini inceledi.

Bilim insanları, Kovid-19'a yakalanan çocuklarda diyabet görülme riskinin salgına yakalanmayan çocuklara göre daha yüksek olduğunu tespit etti.

Araştırmada, Kovid-19'un insülin üreten hücrelere zarar vererek diyabet riskini ortaya çıkardığı görüldü.

Michigan Üniversitesi Mott Çocuk Hastanesinden Uzman Dr. Inas Thomas, hastanesinde Kovid-19 tedavisi olan çocukların yüzde 30'unda tip 1 diyabet geliştiğine işaret ederek, "Sanırım hepimiz biraz endişeliyiz." dedi.

San Diego'daki Rady Çocuk Hastanesinde ise salgının ilk yılında, önceki yıla göre, diyabet görülme vakalarında yaklaşık yüzde 60'lık bir artış görüldüğü açıklandı.

Araştırmada, Kovid-19 öncesinde diyabet geçmişi bulunan çocuklarda ise durumun daha da ağırlaşabileceğine işaret edildi.

Tip 1 diyabetin pankreasın insülin üretiminin durması ya da yavaşlaması sonucu geliştiği belirtiliyor.