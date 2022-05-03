Kovid-19 sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor
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Cezaevlerinde, Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor.
ARALIK, IĞDIR (AA) - Cezaevlerinde, Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor.
Salgın sürecinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilemeyen açık görüşler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın gönderdiği genelge kapsamında bugün yeniden başlatıldı.
2020'nin mart ayından itibaren uygulamadan kaldırılan, Aralık 2021'de ise yeniden uygulamaya konulan açık görüşler kapsamında ilk "bayram açık görüşü", bugün başladı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan açık görüşler, 8 Mayıs'ta sona erecek.
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü de açık görüş nedeniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Ziyaretçilerin açık görüşleri sürüyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık görüşler, Mart 2020'de kaldırılmış, 1 Aralık 2021'de ise Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle yeniden başlatılmıştı.