Kovid-19 Salgınıyla Mücadeleye Yardımcı Olmaları İçin Çin'in Hainan Eyaletine 8.500'den Fazla Kişi Gönderildi

HAİKOU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Hainan eyaletindeki Kovid-19 önleme ve kontrol merkezinin Pazartesi günü verdiği bilgiye göre, Çin'in 18 eyaletinden 8.500'den fazla kişi yaşanan son Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde ada eyaleti Hainan'a yardım etmek için organize oldu. Eyalette Pazartesi öğle saatleri itibariyle, deniz kıyısındaki tatil kenti Sanya'da teyitli vakaların bildirildiği 1 Ağustos'tan bu yana doğrulanmış Kovid-19 vakalarının sayısı 1.042'ye ve asemptomatik vakaların sayısı da 465'e çıktı. Hainan eyaletinde Pazartesi sabahı yerel saatle 07.00 itibariyle 250 bölge Kovid-19 konusunda yüksek riskli olarak tanımlanırken, 145 bölgede de orta düzeyde risk bulunduğu kaydedildi. Eyaletin Kovid-19 önleme ve kontrol merkezi, Hainan'ın dışından gelen personelin nükleik asit testlerinin yanı sıra epidemiyolojik araştırma ve denetim, nükleik asit örneklerinin alınması ve tıbbi müdahalede görev alacağını belirtti. Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Kovid-19'u Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması'nın görevlendirdiği bir ekip de virüsün yeniden yükselişini kontrol altına almak için belediye ve eyalet yetkilileriyle birlikte çalışmak adına Hainan'a ulaştı. Öte yandan, günde 1,15 milyon tüp nükleik asit örneğini inceleme kapasitesine sahip ekipmanlar da halihazırda Hainan'a nakledildi.