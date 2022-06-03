"Kovid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu genelge yürürlükten kaldırıldı - Haberler

"Kovid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu genelge yürürlükten kaldırıldı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kamu ihalelerinde sözleşme sürelerinin uzatılabilmesi veya feshedilebilmesine yönelik "Kovid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi, yürürlükten kaldırıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kamu ihalelerinde sözleşme sürelerinin uzatılabilmesi veya feshedilebilmesine yönelik "Kovid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi, yürürlükten kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 1 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan "Kovid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu genelgenin yürürlükten kaldırılması kararı verildi. Söz konusu genelgede, Kamu İhale Kanunu'na göre sözleşme imzalayan firmaların Kovid-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yükümlülüklerini zamanında yerine getirememeleri durumunda idareye başvurabilecekleri ve yapılacak değerlendirme sonucunda süre uzatımı veya sözleşmenin feshine karar verilebileceği belirtilmişti. AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel Güncel Haberler

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