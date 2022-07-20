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Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2022 Asya Oyunları, 2023'de yapılacak

AA - Emre Aytekin - Güncel
Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2022 Asya Oyunları, 2023'de yapılacak

Çin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmesine karar verilen 2022 Hangcou Asya Oyunları'nın, 23 Eylül-8 Ekim 2023'te düzenleneceği bildirildi.

Çin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmesine karar verilen 2022 Hangcou Asya Oyunları'nın, 23 Eylül-8 Ekim 2023'te düzenleneceği bildirildi.

Asya Olimpiyat Konseyinden (OCA) yapılan açıklamada, Çin Olimpiyat Komitesi ve Hangcou Asya Oyunları Organizasyon Komitesi ile yapılan görüşmelerin ardından, organizasyonun 2023 sonbaharında gerçekleştirilmesine karar verildiği duyuruldu.

Çin'in Hangcou kentinde 10-25 Eylül 2022'de düzenlenmesi planlanan 19. Asya Oyunları Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Daha önce ertelenen, Çin'in Şantou kentinde düzenlenmesi planlanan 2021 Asya Gençlik Oyunları ise iptal edilmişti.

Çin'de bahar aylarında Omicron'un tetiklediği salgınlar nedeniyle başta ülkenin en büyük şehri Şanghay olmak üzere çok sayıda büyük şehirde kapanma ve karantina tedbirleri, erteleme kararlarında etkili olmuştu.

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinin en büyük şehirlerinden Hangcou, Şanghay'a yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunuyor.

Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ardından en geniş katılımlı spor organizasyonu olan Asya Oyunları'na çok sayıda ülkeden 10 binden fazla sporcunun katılması bekleniyor.

AA / Emre Aytekin - Güncel

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