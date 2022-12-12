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Kovid-19 Politika Düzenlemesinin Ardından Beijing'deki Uçuşlarda Keskin Artış Kaydedildi

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Kovid-19 Politika Düzenlemesinin Ardından Beijing'deki Uçuşlarda Keskin Artış Kaydedildi

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Kovid-19'la mücadeleye ince ayar yapılmasının ardından başkent Beijing'deki uçuş sayısında büyük artış meydana geldiği bildirildi.

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Kovid-19'la mücadeleye ince ayar yapılmasının ardından başkent Beijing'deki uçuş sayısında büyük artış meydana geldiği bildirildi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin kuzey Çin şubesinden alınan verilere göre, Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı ve Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nda Aralık ayının başından bu yana toplam uçuş sayısı Pazar günü itibarıyla yüzde 169 arttı.

Her iki havalimanının da günlük uçuş sayısının yakın gelecekte 2019'daki seviyenin yüzde 70'ine geri dönmesi bekleniyor.

Çin kısa süre önce, hafif ve semptom göstermeyen vakalar için ev karantinası önermekten, insanların seyahat etmesini ve halka açık yerlere girmesini kolaylaştırmak için nükleik asit testini azaltmaya kadar salgın kontrolünü optimize etmeye yönelik bir dizi yeni önlem duyurdu.

Yeni önlemlere göre, yolcuların artık iki havalimanına girişte sağlık kodları ve negatif nükleik asit testi sonuçlarını ibraz etmeleri veya ateş ölçümü yaptırmaları gerekmiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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