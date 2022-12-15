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Kovid-19 Nedeniyle Verilen Aranın Ardından Çin'in Hefei Kentinden İlk Uluslararası Yolcu Uçusu Gerçekleşti

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Kovid-19 Nedeniyle Verilen Aranın Ardından Çin'in Hefei Kentinden İlk Uluslararası Yolcu Uçusu Gerçekleşti

HEFEİ, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bir yolcu uçağı Perşembe sabahı havalanarak Almanya'nın Frankfurt kentine uçtu.

HEFEİ, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bir yolcu uçağı Perşembe sabahı havalanarak Almanya'nın Frankfurt kentine uçtu. Bu uçuş, Kovid-19 nedeniyle verilen 34 aylık aradan sonra Hefei'de uluslararası yolcu uçuşlarının yeniden başladığını gösterdi.

Alman havayolu şirketi Condor tarafından gerçekleştirilen ilk uçuş, tarife dışı bir uçuş oldu. Sonraki aşamada, Hefei ve Frankfurt arasında tarifeli olarak her hafta bir gidiş-dönüş sefer planlanıyor.

Hefei'deki uluslararası havalimanına göre, Hefei'yi Güneydoğu Asya, Japonya, Güney Kore ve diğerlerine bağlayan uluslararası seyahatlere yönelik artan ihtiyacını karşılamak için gelecekte daha fazla uluslararası rota kademeli olarak yeniden başlatılacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Frankfurt Almanya Aralık Güncel Haberler

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