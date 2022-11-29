Kovid-19 Nedeniyle Askıya Alınan Çin ve İsrail Arasındaki Doğrudan Yolcu Uçuşları Yeniden Başladı

KUDÜS, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Hainan Havayolları'na ait ticari yolcu uçağı, Salı sabahı İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'na indi. Böylece Kovid-19 pandemisinin ortaya çıkmasından bu yana Çin ana karası ile İsrail arasında askıya alınan doğrudan yolcu uçuşları yeniden başlamış oldu.

Hainan Havayolları, Çin'in güneyindeki Shenzhen kenti ile İsrail'in Tel Aviv kenti arasındaki rotayı, her Salı gidiş dönüş seferi olmak üzere yeniden açtı. Havayolu şirketi, Çin ana karasıyla İsrail arasındaki bütün doğrudan seferleri Şubat 2020'de askıya almıştı. Uçuşlar Boeing 787 model uçak ile yapılacak.

Hainan Havayolları'nın İsrail Şubesi Genel Müdürü Wei Ran, Hainan Havayolları'nın yeni rotayı başlatarak, Çin ve İsrail arasındaki ekonomik ve halklar arasındaki etkileşimi artırmayı hedeflediğini söyledi.

Wei, havayolu şirketinin, Tel Aviv ile Shanghai arasındaki doğrudan seferlere yıl sonuna kadar başlamayı planladığını belirtti.