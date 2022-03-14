Kovid-19'la mücadelede "tedbirlerle uyulması" uyarısı

EDİRNE (AA) - Edirne'de hekimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kişisel önlemlere devam edilmesi uyarısında bulundu.

Edirne'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtında tören düzenlendi.

Çelenklerin sunumu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Edirne Sağlık Müdür Vekili Dr. Selma Heves Yılmaz, 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele verildiğini söyledi.

Halk sağlığını korumak için doktorlar ve sağlık çalışanlarının en ön safta mücadele ettiğini belirten Yılmaz, bu sürecin başarıyla devam ettiğini ifade etti.

Yılmaz, hastalıktan korunmak ve yakalanmamak için tedbirli davranmaları gerektiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sürecin en kısa sürede bitmesini istiyor ve halkımızın devam eden bu süreçte kişisel korunma kurallarına uymalarını ve aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Ülke olarak başından beri gösterdiğimizi özverili mücadeleyi hızlı bir şekilde yol alarak, yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ı üreterek gerçekleştirdik. Koruyucu sağlık hizmetlerimiz, aşılama çalışmalarımız, kronik hastalık takiplerimiz, kanser taramalarımız ile hizmetlerimize hız kazandırarak toplum sağlığımızı korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Meslektaşlarının bayramını kutlayan Yılmaz, salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmet ve minnetle andıklarını sözlerine ekledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akatay ise Kovid-19 salgınının ağır yükünü sağlık çalışanlarının çektiğini ifade etti.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden görev yaptığını aktaran Akatay, sağlıklı günlerin gelmesi için herkesin tedbirli davranması gerektiğini kaydetti.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun da törende bir konuşma yaptı.