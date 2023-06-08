Kovid-19'a yakalanan Uganda Devlet Başkanı Museveni 'zorunlu izne' ayrıldı

Kovid-19'a yakalanan Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, "zorunlu izne" ayrıldığını açıkladı.

Museveni yaptığı yazılı açıklamada, kendisine Kovid-19 teşhisinin konulmasının ardından bugün ve yarın olmak üzere 2 günlük "zorunlu izne" ayrıldığını belirtti.

Museveni, görevlerini Başbakan Robinah Nabbanja'ya devrettiğini duyurdu.

Uganda Devlet Başkanı Museveni'nin dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.