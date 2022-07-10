Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı - Haberler

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Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı

Sağlık Bakanlığı, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevularını e-Nabız sistemine tanımladı.

Sağlık Bakanlığı, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevularını e-Nabız sistemine tanımladı.

Son aşısının üzerinden 6 ay geçen kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden bugünden itibaren randevularını alarak Kovid-19'a karşı hatırlatma dozlarını yaptırabilecek.

Hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından biri tercih edilebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde Kovid-19 aşısının etkisinin azaldığına işaret ederek, şu uyarılarda bulunmuştu:

"Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilere, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz. Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun. Bir tek, can kaybıdır ki o, telafi edilemez."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Sağlık Bakanlığı TURKOVAC Sinovac MHRS Güncel Haberler

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