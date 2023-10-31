Kovancılar'da otobüsün çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesinde Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Elazığ'a seyir halinde olan 34 GNA 229 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DHB 522 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.