Kovancılar'da Kaza: Işık İhlali Yapan Araçlar Arasında Yaya Sıkıştı

Kovancılar'da Kaza: Işık İhlali Yapan Araçlar Arasında Yaya Sıkıştı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ışık ihlali yapan otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada, araçlar arasında sıkışan bir yaya ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde ışık ihlali yapan otomobil ile kamyonetin arasında sıkışan ismi öğrenilmeyen yaya, ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen 12 AF 850 plakalı kamyonet ile 23 AFP 543 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçların arasında sıkışan ismi öğrenilmeyen bir yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne, buradan da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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