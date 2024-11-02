Kovancılar'da Kaybolan Avcı Dronla Kurtarıldı

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde avcılık yaparken kaybolan bir kişi, jandarma ekiplerini tarafından dronla yeri tespit edilip kurtarıldı.

Kovancılar ilçesine bağlı Köklüce köyünde sabah saatlerinde ava giden bir kişi, kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Kovancılar Belediyesi arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin dronla yerini tespit ettiği kişi, bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,