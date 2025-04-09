Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın

Gözler bu zirvede! İşte Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesinin tarihi
Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

Mahir Polat hakkında karar verildi
AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazlarını keser

Trump yönetiminden Avrupa'ya 'Boğaz kesme' tehdidi

Kovancılar'da Aniden Bastıran Dolu, Meyve Ağaçlarına Zarar Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı, meyve ağaçları ve ekinlere zarar vererek çevreyi beyaza bürüdü. Meteoroloji yağışların gün boyu süreceğini bildirdi.

Kovancılar'da dolu yağışı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde aniden bastıran dolu, meyve ağaçları ve ekinlere zarar verirken, kısa sürede etraf beyaza büründü.

Kovancılar ilçesi Çakırkaş köyünde güneşli hava bir anda yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu nedeni ile meyve ağaçları ve ekinler zarar gördü. Dolu yağışı nedeni ile etraf kısa sürede beyaza büründü. Birkaç dakika etkili olan dolu yağışının ardından tekrar güneş açtı.

Meteorolojiden yapılan uyarıda yağışların gün boyu etkili olacağı, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN AYYILDIZ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.