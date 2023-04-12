Kovan yüklü kamyonet devrildi; arılar yola saçıldı

TOKAT'ta yola çıkan tilkiye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet devrildi.

TOKAT'ta yola çıkan tilkiye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet devrildi. Kazada sürücü yaralandı, araçta yüklü arı kovanları ise yola saçıldı.

?Kaza, saat 08.00 sıralarında Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi mevkisinde meydana geldi. Yola aniden çıkan tilkiye çarpmamak için manevra yapan Resul Uçar'ın (26) kullandığı arı yüklü 38 BF 083 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif yaralanan sürücüyü Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola saçılan kovanlar ise bölgeye çağrılan arıcılarca toplandı.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.