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Kovalamaca sonucu aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Bolu'da polis kovalamacası sonucu aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Bolu'da polis kovalamacası sonucu aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oluşturulan uygulama noktasında bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü A.I. (35) aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada, 906,71 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

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