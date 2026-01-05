Haberler

Kovaladıkları çakalın ininde mahsur kalan av köpekleri 7 saatte kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde av köpekleri, kovaladıkları çakalın ininde mahsur kaldı. 7 saat süren operasyonla kurtarılan köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kovaladıkları çakalın ininde mahsur kalan 2 av köpeği, İNDAK ekibi tarafından 7 saat süren operasyonla kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede yaşayan Cevdet Bay, dün, iki köpeğiyle avlanmak için araziye çıktı. Av köpekleri, Süpürtü Mahallesi'ndeki taş ocağı civarında çakal görünce kovalamaya başladı. Cevdet Bay da köpeklerinin peşinden gitti. Çakal inine giren köpeklerinin bulundukları yerde mahsur kalıp çıkamadığı gören Bay'ın ihbarıyla, AFAD tarafından bölgeye İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekipleri yönlendirildi. Dar ve derin olan inde sıkışan 2 av köpeği, 7 saatin sonunda mahsur kaldıkları yerden çıkarılıp sahibine teslim edildi. Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
