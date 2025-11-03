Haberler

Kovaladığı Kadını Öldürüp İntihar Etti

Güncelleme:
Erzurum'da Salih Aybas, kovaladığı Nermin Tirit'i vurduktan sonra intihar etti. Aybas, daha önce Tirit'e yönelik şiddet suçlarından cezaevine girmişti ve tahliye olduktan kısa süre sonra bu olay gerçekleşti.

1) KOVALADIĞI KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

ERZURUM'da Salih Aybas, sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Aybas'ın 2 yıl önce Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği, 22 Ekim'de de tahliye olduğu belirtildi.

Olay, sabah erken saatlerde Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Aybas, kovaladığı Nermin Tirit'i oturduğu sitenin bahçesinde tabancayla vurduktan sonra kendi başına ateş etti. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Aybas ile Tirit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, olay yerine gelerek incelemede bulundu. İnceleme sonrası Tirit ve Aybas'ın cansız bedenleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nermin Tirit'in Erzurum Teknik Üniversitesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığı, Salih Aybas'ın da Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle 2023 yılında 'Kadına yönelik şiddet', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından cezaevine girdiği ve 22 Ekim'de tahliye olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



