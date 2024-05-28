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KOÜ Denizcilik Fakültesi Mezuniyet Töreni

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Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezuniyet töreni Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende öğrencilere belge ve hediyeler verildi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi tarafından mezuniyet töreni düzenlendi.

Karamürsel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Velilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Esmer, "Bizler çok şanslıydık. Bu güzel evlatlarınızla yolumuz Karamürsel'de kesişti. Kendileriyle ne kadar gurur duysanız az." dedi.

Esmer, öğrencileri tebrik ederek tavsiyelerde bulundu.

Konuşmanın ardından başarılı öğrencilere belge ve çeşitli hediyeler verildi.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü'nden 50 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı tören, kep atılmasıyla sona erdi.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen ile akademik personel ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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