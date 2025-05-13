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KOÜ, Biyonik Kulak Kullanan Çocuklar için Piknik Düzenledi

KOÜ, Biyonik Kulak Kullanan Çocuklar için Piknik Düzenledi
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Kocaeli Üniversitesi, biyonik kulak kullanan çocuklar ve ailelerine yönelik bilgilendirme amacıyla bir piknik etkinliği organize etti. Katılımcı çocuklar eğlenceli aktivitelerle gün geçirdi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), biyonik kulak kullanan çocuklar ve ailelerinin bilgilendirilmesi amacıyla piknik düzenledi.

KOÜ Derbent Uygulama Oteli'nde bir biyonik kulak firmasının işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, kullanıcı 24 çocuk ve aileleri katıldı.

Kahvaltı yapan çocuklar, daha sonra otelin bahçesindeki kovboy kasabası temalı parkta eğlendi. Etkinliğe özel hazırlanan tişörtleri giyen çocuklar, balon patlatma, halat çekme ve çuval yarışı yaptı.

Etkinlik, biyonik kulakla ilgili bilgilendirme seminerinin ardından sona erdi.

KOÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Öztürk, doğuştan işitme engelli çocukların duyma ve konuşma problemlerinin biyonik kulak sayesinde büyük oranda aşıldığını belirtti.

Cihaz kullanan çocukların kendilerini farklı hissedebildiğine değinen Öztürk, "Etkinliğimizde biyonik kulak kullanan çocuklarımızı bir araya getirmeyi, birbirlerine destek olmalarını sağlamayı ve bilgilendirmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, KOÜ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Mutlu ile uzman odyolog Merve Durgut da katıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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