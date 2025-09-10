Kötü Muamele Gören Maymun 'Şeker', Güvenli Yuvaya Kavuşuyor

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kötü muamelede bulunulan maymun, Mersin'de yeni yaşamına "güvenli ellerde" hazırlanıyor.

Altınözü ilçesine yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen ve bağlanıp tokatlanarak kötü muamelede bulunulan Makak cinsi maymun, Antakya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.

Burada veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek karantina bölümüne alınan maymun, ekiplerin özenli bakımıyla yeni yaşamına artık güvenli şekilde hazırlanıyor.

Sempatik tavırlarından dolayı "Şeker" adı verilen maymun, 14 günlük karantina sürecinin ardından Tarsus Doğa Parkı'ndaki Makak cinsi maymunların bulunduğu alanda yaşamını sürdürecek.

Veteriner Hekim Sibel Mazlum, AA muhabirine, "Şeker"in Tarsus Doğa Parkı'na getirilmesinin ardından geniş kapsamlı muayeneden geçirildiğini söyledi.

Muayenede herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını dile getiren Mazlum, şu an "Şeker"in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Mazlum, ekiplerin maymunla yakından ilgilendiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Geçmişini bilmediğimizden dolayı burada belli bir süre karantinada kalmak durumunda. Bu süreç içerisinde özel bakım, besleme ve günlük destekleyici tedavilerle durumunun daha iyi olması sağlanacak. Karantina sürecinden Şeker'in genel durumunu gözlemleyeceğiz. Kondisyonuna, beslenme düzenine bakacağız. Karantina sürecimiz 14 gün sürecek. Bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamlarsak yine burada bulunan Makak ailemize katılacak. Vatandaşlarımız ziyarete geldiklerinde Şeker'i de görecek."

"Her canlı sevgiye muhtaçtır"

"Şeker"in evcilleştirilmiş bir maymun olduğunu belirten Mazlum, maymunun doğasından ve kendi ırkından ayrıldığı için şu an sevgiye ve bakıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Maymunun yeni ortamına alışması için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Mazlum, şunları kaydetti:

"Gün içerisinde bakıcılarımız ve sağlık ekibimiz Şeker'in yanında uzunca bir süre geçiriyor. Tarsus Doğa Parkı ailesi olarak Şeker'e gerekli ilgi ve bakımı veriyoruz çünkü şiddet görmüş bir hayvandan bahsediyoruz. Her canlı sevgiye muhtaçtır. Biz de gereken sevgiyi ve ilgiyi göstereceğiz. Bu ortama ve bizlere hızlı bir şekilde alışacaktır. Makak ailesinin yanına koyduğumuzda çok daha mutlu olacağını düşünüyoruz."

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 7 Eylül'de bir maymunun bağlanıp tokatlanmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Ekipler, ilçeye yasa dışı getirildiği tespit edilen maymunu Antakya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etmişti. Maymuna kötü muamelede bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatmıştı.