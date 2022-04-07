'Kötü koku' şikayeti yapılan evden 6 ton çöp çıktı (2) - Haberler

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'Kötü koku' şikayeti yapılan evden 6 ton çöp çıktı (2)

Demirören Haber Ajansı - Serhat Ozan Yıldırım - Güncel
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'Kötü koku' şikayeti yapılan evden 6 ton çöp çıktı (2)

ÇÖPLER, 6 KAMYONLA TAŞINMIŞTunceli Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, ekiplerin, 'kötü koku' nedeniyle yapılan şikayet üzerine gittikleri evdeki çöpleri görmesiyle şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

TUNCELİ (DHA) - ÇÖPLER, 6 KAMYONLA TAŞINMIŞ

Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, ekiplerin, 'kötü koku' nedeniyle yapılan şikayet üzerine gittikleri evdeki çöpleri görmesiyle şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Kaya, "Sokaktaki vatandaşlardan ve esnaftan koku şikayeti aldık. Olay yerine gidildiğinde evin içinde ve bahçesinde tonlarca çöple karşılaştık. 14 kamyonla çöpleri vahşi depolama alanına taşıdık. 14 kamyon da 6 ton çöpe denk geliyor. Temizlik işlerindeki arkadaşlar da ayrıca evin içini temizleyip yıkadı" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

Ümit Kaya, Tunceli, Güncel, Haberler

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