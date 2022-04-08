'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETİ YAPILAN EVDEN 6 TON ÇÖP ÇIKTI

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de belediye ekiplerinin, 'kötü koku' nedeniyle yapılan şikayet üzerine gittikleri evden, 6 ton çöp çıktı. Kamyonlarla, 14 sefer yapılarak taşınan çöpler, geri dönüşüme kazandırılacak.

Tunceli'de Moğultay Mahallesi Günel Sokak'taki 2 katlı bir evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli, belediyeye ihbarda bulundu. Belirtilen adrese giden zabıta ekipleri, evde 1 çocuğuyla birlikte yaşayan Türkan K.'nin biriktirdiği çöplerle karşılaştı. Evin içinde ve bahçesinden çıkarılan 6 ton çöp, kepçe ile kamyonlara yüklendi. 14 sefer yapılan taşıma işleminin ardından, kent çöplüğüne götürülen plastik, cam şişe, gıda ve tekstil ürünlerinden oluşan atıklar, geri dönüşüme kazandırılacak.