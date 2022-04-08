'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETİ YAPILAN EVDEN 6 TON ÇÖP ÇIKTI - Haberler

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'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETİ YAPILAN EVDEN 6 TON ÇÖP ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUNCELİ'de belediye ekiplerinin, 'kötü koku' nedeniyle yapılan şikayet üzerine gittikleri evden, 6 ton çöp çıktı.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de belediye ekiplerinin, 'kötü koku' nedeniyle yapılan şikayet üzerine gittikleri evden, 6 ton çöp çıktı. Kamyonlarla, 14 sefer yapılarak taşınan çöpler, geri dönüşüme kazandırılacak.

Tunceli'de Moğultay Mahallesi Günel Sokak'taki 2 katlı bir evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli, belediyeye ihbarda bulundu. Belirtilen adrese giden zabıta ekipleri, evde 1 çocuğuyla birlikte yaşayan Türkan K.'nin biriktirdiği çöplerle karşılaştı. Evin içinde ve bahçesinden çıkarılan 6 ton çöp, kepçe ile kamyonlara yüklendi. 14 sefer yapılan taşıma işleminin ardından, kent çöplüğüne götürülen plastik, cam şişe, gıda ve tekstil ürünlerinden oluşan atıklar, geri dönüşüme kazandırılacak.

'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETİ YAPILAN EVDEN 6 TON ÇÖP ÇIKTI

'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETİ YAPILAN EVDEN 6 TON ÇÖP ÇIKTI

'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETİ YAPILAN EVDEN 6 TON ÇÖP ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tunceli, Güncel, Haberler

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