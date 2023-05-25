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Kötü Koku İhbarının Yapıldığı Evde Ölü Bulundu

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 75 yaşındaki yaşlı adam, komşularının apartman içindeki kötü koku sebebiyle yaptığı ihbar üzerine evinde ölü bulundu.

Kötü koku ihbarının yapıldığı evinde ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 75 yaşındaki yaşlı adam, komşularının apartman içindeki kötü koku sebebiyle yaptığı ihbar üzerine evinde ölü bulundu.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Akar Sokak üzerinde bulunan sitedeki 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki Hasan Demir'in dairesinden gelen koku üzerine komşular şüphelendi. Durum, yaşlı adamın oğluna ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Yaşlı adamın oğlu polis ekipleriyle beraber daireye girdi. Hasan Demir'in hareketsiz şekilde olduğu görüldü. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Güncel

Hasan Demir Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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