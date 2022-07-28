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Kötü koku ihbarına gelen polis cesetle karşılaştı

ANKARA'da yalnız yaşayan emekli Ahmet Baştuğ (69), bir işlem için kapıya gelen özel bir banka çalışanın, kötü koku üzerine haber vermesiyle gelen polis ekiplerince evin banyosunda ölü bulundu.

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ANKARA'da yalnız yaşayan emekli Ahmet Baştuğ (69), bir işlem için kapıya gelen özel bir banka çalışanın, kötü koku üzerine haber vermesiyle gelen polis ekiplerince evin banyosunda ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Bir banka çalışanı, bir işlem için yaklaşık bir haftadır ulaşamadığı Ahmet Baştuğ'un evine gitti. Banka çalışanı, evin önüne gelince aldığı kötü koku üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, pencereden eve girdi. Ekipler, evde yaptığı kontrolde Baştuğ'u banyoda hareketsiz şekilde buldu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Baştuğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibince yapılan ilk kontrolde, Başbuğ'un yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi. Baştuğ'un cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Öte yandan haber almasıyla olay yerine gelen Ahmet Baştuğ'un yeğeni İlker Fırat, dayısından yaklaşık 4 aydır haber alamadığını söyledi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çankaya Banka Güncel Haberler

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