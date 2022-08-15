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Kocaeli haberi: KOCAELİ-KÖTÜ KOKU ENDİŞE YARATTI, KANALİZASYON HATTININ TIKALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli haberler... KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir sokakta evlerin tuvaletlerinden ve rögarlardan kötü koku geldiği yönündeki şikayetler üzerine inceleme yapan AFAD ekipleri, kanalizasyon hattının tıkalı olduğunu tespit etti.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir sokakta evlerin tuvaletlerinden ve rögarlardan kötü koku geldiği yönündeki şikayetler üzerine inceleme yapan AFAD ekipleri, kanalizasyon hattının tıkalı olduğunu tespit etti. İSU ekiplerince hat açıldı.

İzmit Tüysüzler Mahallesi Elem Sokak üzerindeki evlerin tuvaletlerinden ve rögarlardan kötü koku gelmesi üzerine, bölge halkı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kanalizasyon hattına kimyasal madde döküldüğü şüphesi üzerine bölgeye polis, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, inceleme yaptı. AFAD ekibi tarafından yapılan ölçümlerde, sokak üzerindeki kanalizasyon hattının tıkalı olduğu belirlendi. İSU ekiplerince hattın açılması sağlandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

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