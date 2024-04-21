Üye Girişi
Haberler

Kostümcülerde 23 Nisan yoğunluğu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklar için kostüm diken terzilerde yoğunluk yaşanıyor. Terziler, çocukların istediği şekilde kostümleri dikiyor ve mutlulukları yüzlerinden okunuyor.

Kostümcülerde 23 Nisan yoğunluğu

KONYA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hemen öncesinde çocuklar için kostüm diken terzilerde yoğunluk yaşanıyor. Terzilere gelen çocuklar, okul gösterileri için hayalindeki kostümü alıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar, okullarında düzenlenecek olan gösterilerinin hazırlıklarında sona geldi. Çeşitli gösteriler yapacak öğrenciler, gösterilerine uygun kostümü bulmak için kostüm diken terzilere geldi. Öğrenciler, kostüm diken terzilere yapacak olduğu gösterisini anlatıyor. Terziler ise çocukların istediği şekilde kostümleri dikiyor. 23 Nisan öncesi kostümleri diken terziler, çocuklara kostümlerini teslim ediyor. Kostümünü alan çocukların mutluğu ise yüzlerinden okunuyor. Terziler ise kendilerini fotokopi makinesi olarak tanımlayarak kendilerine gelen her görselin aynısı yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Şu anda uğraşımız 23 Nisan ile alakalı"

20 yıldır kostüm diken terzi Mevlüt Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle işlerinin çok yoğun olduğunu belirterek, "23 Nisan ile alakalı, doğum günleri ile alakalı çocuklarımıza kostüm dikmekteyiz. 23 Nisan nedeniyle de şu anda ciddi bir yoğunluğumuz var. 19 Mayıs, okul gösterileri zamanlarında da yoğunluğumuz oluyor ama şuanda uğraşımız 23 Nisan ile alakalı. Gece gündüz çalışarak çocuklarımız taleplerini karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

"Onların mutluluğu ile mutlu oluyoruz"

Çocukların ilk defa kostümleri olduğu için çok heyecanlı olduklarını ifade eden Mevlüt Özdemir, "Çocuklarımız tabii ki çok heyecanlı oluyor. Genelde ilk gelenlerin ilk deneyimi olacağı için ciddi bir heyecan, hareketlilik oluyor. Biz de onların mutluluğu ile mutlu oluyoruz. Taleplerini karşılamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz fotokopi makinesiyiz"

Terzi Mevlüt Özdemir, çocukların kostüm için çok ilginç istekleri olduğunu söyledi. Özdemir, "Her türlü şey var. Neticede bizde sınırlama yok. Tabirde hata olmaz ise biz fotokopi makinesiyiz. Bize resim, görsel gelir. Neyse biz de ona çalışırız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Çocuk Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Resmi Gazete bugün (21 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Nisan Etkinlikleri ve Konserleri: İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede olacak? 23 Nisan'da kim konser verecek? Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 20 Nisan Survivor eleme adayları kimler? 23 Nisan mesajları! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri neler? Anlamlı, resimli Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve sözleri… 22 Nisan okullar yarım gün mü? Pazartesi günü okul var mı? 22 Nisan okullar, iş yerleri tatil mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title