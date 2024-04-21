Kostümcülerde 23 Nisan yoğunluğu

KONYA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hemen öncesinde çocuklar için kostüm diken terzilerde yoğunluk yaşanıyor. Terzilere gelen çocuklar, okul gösterileri için hayalindeki kostümü alıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar, okullarında düzenlenecek olan gösterilerinin hazırlıklarında sona geldi. Çeşitli gösteriler yapacak öğrenciler, gösterilerine uygun kostümü bulmak için kostüm diken terzilere geldi. Öğrenciler, kostüm diken terzilere yapacak olduğu gösterisini anlatıyor. Terziler ise çocukların istediği şekilde kostümleri dikiyor. 23 Nisan öncesi kostümleri diken terziler, çocuklara kostümlerini teslim ediyor. Kostümünü alan çocukların mutluğu ise yüzlerinden okunuyor. Terziler ise kendilerini fotokopi makinesi olarak tanımlayarak kendilerine gelen her görselin aynısı yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Şu anda uğraşımız 23 Nisan ile alakalı"

20 yıldır kostüm diken terzi Mevlüt Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle işlerinin çok yoğun olduğunu belirterek, "23 Nisan ile alakalı, doğum günleri ile alakalı çocuklarımıza kostüm dikmekteyiz. 23 Nisan nedeniyle de şu anda ciddi bir yoğunluğumuz var. 19 Mayıs, okul gösterileri zamanlarında da yoğunluğumuz oluyor ama şuanda uğraşımız 23 Nisan ile alakalı. Gece gündüz çalışarak çocuklarımız taleplerini karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

"Onların mutluluğu ile mutlu oluyoruz"

Çocukların ilk defa kostümleri olduğu için çok heyecanlı olduklarını ifade eden Mevlüt Özdemir, "Çocuklarımız tabii ki çok heyecanlı oluyor. Genelde ilk gelenlerin ilk deneyimi olacağı için ciddi bir heyecan, hareketlilik oluyor. Biz de onların mutluluğu ile mutlu oluyoruz. Taleplerini karşılamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz fotokopi makinesiyiz"

Terzi Mevlüt Özdemir, çocukların kostüm için çok ilginç istekleri olduğunu söyledi. Özdemir, "Her türlü şey var. Neticede bizde sınırlama yok. Tabirde hata olmaz ise biz fotokopi makinesiyiz. Bize resim, görsel gelir. Neyse biz de ona çalışırız" diye konuştu.